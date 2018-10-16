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رابط بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا | مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا بث مباشر | لايف مباراة فرنسا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:20 م
رابط بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا | مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا بث مباشر | لايف مباراة فرنسا
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رابط بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا | مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا بث مباشر | لايف مباراة فرنسا
تنقل بوابة "الفجر" البث المباشر للمباراة التي تجمع منتخبي فرنسا بطل العالم للعام 2018، ونظيره المانيا ضمن منافسات الامم الاوروبية.

وتحل ألمانيا ضيفًا على فرنسا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه منتخب هولندا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب ألمانيا جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.
رابط بدون تقطيع .. بث مباشر مباراة فرنسا والمانيا | مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا بث مباشر | لايف مباراة فرنسا

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