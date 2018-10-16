لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر اليوم يلا شوت 16-10-2018 YALLASHOOT









يواجه منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين على ملعب "الجوهرة"، بمدينة "جدة" السعودية، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من السعودية والعراق.





تنطلق مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية والرياضية وأبوظبي الرياضية وتطبيق دوري بلس.





وحقق منتخب البرازيل الفوز فى الجولة الأولى على السعودية بهدفين دون مقابل من توقيع جابرييل خيسوس وأليكس ساندرو، وعلى الجانب نجح منتخب الارجنتين في اكتساح العراق برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها لاوتارو مارتينيز وروبرتو بيرييرا وجيرمان بيزيلا وفرانكو سيرفي.









موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في السوبر كلاسيكو:





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وكان ليونيل سالكوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني تحدث عن المباراة القوية التي يخوضها فريقه أمام البرازيل، اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة سوبر كلاسيكو.





وقال ليونيل سكالوني، في تصريحات صحفية يوم الإثنين: "الحديث عن الخسارة لان ميسي غير موجود أمر غير منطقي، هذه ليست استراتيجيتنا في إداراة المباريات"





وأضاف قائلاً: "يجب علينا استيعاب الوضع مع هؤلاء اللاعبين الذين سيرمون انفسهم للموت في هذه المباراة".





لايف مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر اليوم يلا شوت 16-10-2018 YALLASHOOT











