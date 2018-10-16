يلا شوت | كول كورة | مشاهدة مصر وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة ستار
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:09 م
يلا شوت | كول كورة | مشاهدة مصر وسوازيلاند بث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا | اهم مباريات اليوم | كورة لايف | كورة ستار
تقام مباراة مصر وسوازيلاند على أرضية ملعب استاد ملعب "ترايد فيير" بمدينة مانزينى والذى يسع إلى 5 آلاف مشجع فقط.
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