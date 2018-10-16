يوتيوب HD . مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشرHD تصفيات أمم أفريقيا | كورة ستار| لايف |يلا شوت|كورة اون لاين|كول كورة

قبل مباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند فى إطار الجولة الرابعة من جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ، و المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر اليوم ، استاد مافوسو ستاديوم ، يواجه المنتخب الوطنى عدة عوائق يسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى لتخطيها .





ومن أبرز العقبات التى يواجهها الفراعنة غياب محمد صلاح ، و تسلح المنافس بعاملى الأرض والجمهور.







