يوتيوب HD . مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشرHD تصفيات أمم أفريقيا | كورة ستار| لايف |يلا شوت|كورة اون لاين|كول كورة
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:07 م
يوتيوب HD . مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشرHD تصفيات أمم أفريقيا | كورة ستار| لايف |يلا شوت|كورة اون لاين|كول كورة
قبل مباراة منتخب مصر أمام سوازيلاند فى إطار الجولة الرابعة من جولات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ، و المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر اليوم ، استاد مافوسو ستاديوم ، يواجه المنتخب الوطنى عدة عوائق يسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أجيرى لتخطيها .
ومن أبرز العقبات التى يواجهها الفراعنة غياب محمد صلاح ، و تسلح المنافس بعاملى الأرض والجمهور.
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