لايف HD مباراة مصر وسوازيلاند.. مشاهدة مباراة مصرEGYPT (تصفيات افريقيا)| مباراة مصر وسوازيلاند بث مباشر| أون سبورت لايف

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وجه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي رسالة قوية للاعبي الفراعنة قبل مواجهة أي سواتيني سوازيلاند اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لمباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما خرج من حسابات التشكيلة الأساسية للمنتخب اليوم بسبب الإصابة .





موعد مباراة مصر وسوازيلاند بجميع توقيت الدول العربية:

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.





الإصابة تحرم مصر والفراعنة من جهود محمد صلاح:

ويفتقد المنتخب المصري لخدمات محمد صلاح نجم الفراعنة الأول وليفربول الإنجليزي بسبب إصابته التي تعرض لها في المباراة الماضية.







