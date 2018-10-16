رابط مشاهدة.. وتوقيت مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الثلاثاء 16 / 10 / 2018| لايف الآن

شكوى من الإجهاد قبل مباراة مصر وسوازيلاند

قبل انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند اشتكى لاعبو الفراعنة من حالة الاجهاد نتيجة طول رحلة السفر التى استمرت لنحو 10 ساعات تقريبًا استعدادا للمباراة المرتقبة، ووضح خلال المران الأخير بملعب اللقاء استقرار الجهاز الفنى للفراعنة على خوض المباراة بنفس التشكيلة التى خاض بها المباراة الماضية على أن يكون بديل محمد صلاح الغائب للإصابة بالعضلة الضامة فى المباراة الماضية، وهو اللاعب حسين الشحات على أن يكون هناك تعديل خططى فى الملعب على أن يقوم بدور الجناح الأيمن عمرو وردة نجم فريق باوك اليونانى بالإضافة إلى عودة أحمد حجازى للتشكيلة الأساسية بعد انتهاء إيقافه للإنذار الثانى، بجوار باهر المحمدى.

أجيرى يوجه رسالة للفراعنة قبل مباراة مصر وسوازيلاند

وقبل انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند حرص خافيير أجيرى، على توجيه رسالة للاعبيه مؤكدا أنه يرفض وبشكل نهائى نغمة الاستهتار التى انتابت الفريق خلال الشوط الثانى من المباراة الماضية أمام سوازيلاند، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتحلى بروح التحدى طوال التسعين دقيقة رافضًا تراخى أى لاعب وأنه لا يوجد أحد حجز مكانه فى التشكيل الأساسى.





وطالب أجيرى لاعبيه بضرورة إحراز أكثر من هدف أمام سوازيلاند لضمان الاحتفاظ بأفضلية التهديف أمام المنتخب التونسى على أمل الفوز فى لقاء نوفمبر المقبل بالقاهرة، خاصة أن الجميع ينتظر من المنتخب تغيير الصورة التى ظهروا عليها فى نهاية المباراة الماضية.











