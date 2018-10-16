رابط مشاهدة.. وتوقيت مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الثلاثاء 16 / 10 / 2018| لايف الآن
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:02 م
رابط مشاهدة.. وتوقيت مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند اليوم الثلاثاء 16 / 10 / 2018| لايف الآن
تستعد الجماهير المصرية فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء 16 / 10 / 2018 لمشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند فى إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.
مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند عبر المقاهى
ومع اقتراب انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند على أرضية ملعب استاد ملعب "ترايد فيير" بمدينة مانزينى والذى يسع إلى 5 آلاف مشجع فقط تتسابق الجماهير المصرية للتواجد بمختلف مقاهى المحروسة لمشاهدة اللقاء نظرا لإذاعته بإحدى القنوات المشفرة وهى العادة التى ينفيذها المصريين فى كافة المباريات الغير مذاعة عبر القنوات المفتوحة.
ترتيب الفراعنة قبل مباراة مصر وسوازيلاند
قبل انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند يدخل الفراعنة اللقاء برصيد 6 نقاط جمعها بعد الخسارة أمام تونس فى الجولة الأولى والفوز على النيجر بسداسية، قبل أن يحسم موقعة سوازيلاند الأولى باستاد السلام بأربعة أهداف لهدف واحد، ويأمل خافيير أجيرى المدير الفنى لمصر فى أن تمنحه الساحرة المستديرة صدارة المجموعة حال سقوط المنتخب التونسى متصدر المجموعة أمام النيجر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرض الأخير ووسط جماهيره، قبل مواجهة الفريقين بعضهما بالقاهرة، خاصة أن الفوز فى مباراة اليوم يمنحه التأهل الرسمى لكان 2019 بالكاميرون فى حالة تعادل أو فوز تونس.
شكوى من الإجهاد قبل مباراة مصر وسوازيلاند
قبل انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند اشتكى لاعبو الفراعنة من حالة الاجهاد نتيجة طول رحلة السفر التى استمرت لنحو 10 ساعات تقريبًا استعدادا للمباراة المرتقبة، ووضح خلال المران الأخير بملعب اللقاء استقرار الجهاز الفنى للفراعنة على خوض المباراة بنفس التشكيلة التى خاض بها المباراة الماضية على أن يكون بديل محمد صلاح الغائب للإصابة بالعضلة الضامة فى المباراة الماضية، وهو اللاعب حسين الشحات على أن يكون هناك تعديل خططى فى الملعب على أن يقوم بدور الجناح الأيمن عمرو وردة نجم فريق باوك اليونانى بالإضافة إلى عودة أحمد حجازى للتشكيلة الأساسية بعد انتهاء إيقافه للإنذار الثانى، بجوار باهر المحمدى.
أجيرى يوجه رسالة للفراعنة قبل مباراة مصر وسوازيلاند
وقبل انطلاق مباراة مصر وسوازيلاند حرص خافيير أجيرى، على توجيه رسالة للاعبيه مؤكدا أنه يرفض وبشكل نهائى نغمة الاستهتار التى انتابت الفريق خلال الشوط الثانى من المباراة الماضية أمام سوازيلاند، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتحلى بروح التحدى طوال التسعين دقيقة رافضًا تراخى أى لاعب وأنه لا يوجد أحد حجز مكانه فى التشكيل الأساسى.
وطالب أجيرى لاعبيه بضرورة إحراز أكثر من هدف أمام سوازيلاند لضمان الاحتفاظ بأفضلية التهديف أمام المنتخب التونسى على أمل الفوز فى لقاء نوفمبر المقبل بالقاهرة، خاصة أن الجميع ينتظر من المنتخب تغيير الصورة التى ظهروا عليها فى نهاية المباراة الماضية.
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