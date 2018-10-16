ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:58 م
مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع
طباعة
 
مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع

في خبر عاجل.. نشر الدولي المصري محمد صلاح  صورة بقميص المنتخب عبر تويتر مغردا عليها "حظ سعيد اليوم للأولاد" في إشارة منه للاعبي المنتخب قبل خوض لقاء منتخب سوازيلاند في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون


ويغيب محمد صلاح عن مواجهة اليوم أمام سوازيلاند في الجولة الرابعة بعدما اشتكي من إصابة في اللقاء الماضي والذي حسمه الفراعنة بنتيجة 4-1.

مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاندبتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع


المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند يلا شوت مباراة مصر اليوم مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند لايف مشاهدة مباراة مصر وسوازيلاند مباشر مباراة مصر وسوازيلاند مباراة مصر وسوازيلاند لايف مصر وسوازيلاند كورة ستار مشاهدة مباراة مصر شاهد مصر وسوازيلاند بث مباشر مصر وسوازيلاند
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
1
x
14:00
0
المغرب
مالاوي
-
x
14:30
-
الكاميرون
سوازيلاند
-
x
15:00
-
مصر
النيجر
-
x
17:00
-
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 2:30:05 PM