مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع





صورة بقميص المنتخب عبر تويتر مغردا عليها "حظ سعيد اليوم للأولاد" في إشارة منه للاعبي المنتخب قبل خوض لقاء منتخب سوازيلاند في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون





ويغيب محمد صلاح عن مواجهة اليوم أمام سوازيلاند في الجولة الرابعة بعدما اشتكي من إصابة في اللقاء الماضي والذي حسمه الفراعنة بنتيجة 4-1.

مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع





في خبر عاجل.. نشر الدولي المصري محمد صلاح