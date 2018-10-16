مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:58 م
مشاهدة مباراة مصر (مجانا BEIN SPORT) بث مباشر مباراة مصر وسوازيلاند بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019 تابع
في خبر عاجل.. نشر الدولي المصري محمد صلاح صورة بقميص المنتخب عبر تويتر مغردا عليها "حظ سعيد اليوم للأولاد" في إشارة منه للاعبي المنتخب قبل خوض لقاء منتخب سوازيلاند في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الكاميرون
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