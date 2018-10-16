مجانا بي ان سبورت - تنقل مباراة مصر وسوازيلاند اليوم | بث مباشر مصر وسوازيلاند - Bein Sport





يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره السوازيلاندي، في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تحتضنها الكاميرون في يونيو المقبل، مشاهدة مباراة منتخبنا المصري وسوازيلاند حصريا عبر بي إن سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات التصفيات الإفريقية.





موعد مباراة مصر ضد سوازيلاند:





4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

400 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





ونجح منتخبنا في تحقيق فوز مهم وعريض على سوازيلاند في الجولة الماضية، بنتيجة 4-1 تناوب على تسجيل أهداف الفراعنة كل من أحمد المحمدي وعمرو وردة ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، حيث يغيب الأخير عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخير.





ويحتل منتخب مصر وصافة المجموعة العاشرة في التصفيات الإفريقية برصيد 6 نقاط، خلف المنتخب التونسي الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن برصيد 9 نقاط، حيث أن مصر وتونس هما الأقرب لحجز بطاقتي العبور إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019.





تشكيل منتخب مصر أمام سوازيلاند:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أيمن أشرف - باهر المحمدي - عمرو طارق - أحمد المحمدي.





الوسط: محمد النني - علي غزال - عمرو وردة - محمود تريزيجيه.





الهجوم: مروان محسن - أحمد حسن كوكا.





ويلعب في نفس الجولة منتخب النيجر ونظيره التونسي حيث سيكون الفوز لمنتخب نسور قرطاج بمثابة حصد بطاقة العبور لبطولة الأمم الإفريقية، في انتظار البطاقة الثانية عن المجموعة.













مجانا بي ان سبورت - تنقل مباراة مصر وسوازيلاند اليوم | بث مباشر مصر وسوازيلاند - Bein Sport