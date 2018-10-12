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نجم الأرجنتين يشكو من أرضية ملعب الملز بعد رباعية العراق

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 01:09 ص
نجم الأرجنتين يشكو من أرضية ملعب الملز بعد رباعية العراق
الارجنتين
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عمر عبد العزيز
 

أوضح النجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، أن أرضية ملعب "الملز" لم تساعدهم على تقديم الأداء الجيد وتقديم كل ما لديهم في بداية المباراة، إلا أنهم استطاعوا تحقيق المطلوب والانتصار، مشيراً إلى استعدادهم التام لمواجهة البرازيل المقبلة.

 

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق الفوز على نظيره المنتخب العراقي 4-0 في المباراة التي جمعتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد اليوم الخميس في افتتاح الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو".

 

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن أرضية الملعب لم تساعدنا في البداية بسبب صلابتها وعدم، مرونتها، وهو الأمر الذي منعنا من تقديم كل مالدينا في المباراة رغم تحقيقنا الانتصار برباعية".

 

وكشف مارتينيز أن الهدف الذي أحرزه جاء من لعبة كان هناك اتفاق بينه وبين زميله كونيا الذي مرر الكرة له بشكل رائع وأسكنها برأسه في الشباك العراقية.

 

وأوضح مارتينيز أن مواجهتهم القادمة أمام البرازيل ستكون رائعة وجميلة وسيبدأون بالاستعداد لها من اليوم.

 

المزيد عن: ملعب الملز لاوتارو مارتينيز العراق السوبر كلاسيكو الارجنتين
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