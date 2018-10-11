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دوري بلس | مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين اليوم الخميس | شاهد مباراة الأرجنتين Argentina ضد العراق Iraq

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 04:44 م
دوري بلس | مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين اليوم الخميس | شاهد مباراة الأرجنتين Argentina ضد العراق Iraq
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يدير مباراة العراق والأرجنتين اليوم الخميس 11-10-20018 ، طاقم تحكيم أسترالي بقيادة جاريد جيليت ويعاونه الثنائي أشلي بيشام وأوين جودريك، بالإضافة إلى بيتر جرين وكريس جونز.


وتشهد الدورة الدولية مشاركة 4 منتخبات هي السعودية والعراق وقطبي الكرة اللاتينية البرازيل والأرجنتين، وتندرج ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

معلومات عن مباراة الأرجنتين والعراق:

ويشارك في الدورة الرباعية الودية منتخبات؛ العراق والأرجنتين والسعودية في إطار استعداداتهم للبطولات الدولية الرسمية المقبلة مثل كأس الأمم الأسيوية المقامة في الإمارات خلال يناير المقبل.

  

ويغيب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مباراة منتخب الأرجنتين مع العراق وذلك في ظل اتفاقه مع مدربه على الغياب عن مواجهات التانجو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

 

ستُقام مباريات البطولة على ملعبين فقط وهما استاد الأمير فيصل بن فهد واستاد جامعة الملك سعود، وسيحتضن الأول مباراتي المنتخب الأرجنتيني ضد العراق والبرازيل، بينما سيشهد الثاني إقامة مباريات البلد المستضيف "السعودية" ضد البرازيل والعراق.


 دوري بلس | مشاهدة مباراة العراق والأرجنتين اليوم الخميس | شاهد مباراة الأرجنتين Argentina ضد العراق Iraq

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مشاهدة مباراة الأرجنتين والعراق بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم على قناة KSA SPORTS HD –بث مباشر 11-10-2018، يوتيوب موبايل وجوال الارجنتين ضد العراق مباشر علي بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأرجنتين والعراق بث مباشر اليوم الخميس الموافق 11-10-2018 بدون تقطيع وبجميع الجودات ولجميع سرعات الانترنت.

ويغيب ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مباراة منتخب الأرجنتين مع العراق وذلك في ظل اتفاقه مع مدربه على الغياب عن مواجهات التانجو خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وسيلتقي منتخب العراق مع السعودية وديًا يوم الإثنين والموافق 15 أكتوبر، ويقع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة بكأس أسيا مع منتخبات؛ فيتنام واليمن وإيران.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة العراق ضد الأرجنتين مباشرةً وحصريًا عبر فضائية "KSA SPORT1 HD" الرياضية السعودية ولم يتم الكشف عن معلق المباراة حتى الآن.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الأرجنتين مع العراق الودية عبر موقع الفجر الرياضي.


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