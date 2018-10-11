مشاهدة مباراة البرتغال وبولندا بث مباشر اليوم الخميس 11-10-2018 في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي منتخبي البرتغال وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم الخميس 11-10-2018 في المبارة التي تقام بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

معلومات عن المباراة:

يدخل منتخب البرتغال مباراته الثالثة في دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ولا شك أن المنتخب البرتغالي يعلم جيداً أن عودته بالنقاط الثلاث من هذه المباراة، سوف يجعله يضمن بنسبة كبيرة للغاية تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وخاصة بعدما نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الانتصار في مباراته الافتتاحية على حساب ضيفه منتخب إيطاليا بهدف وحيد دون مقابل.

وعلى الرغم من أن كامل تركيز منتخب البرتغال منصب بشكل رئيسي في الوقت الحاضر على التحضير من أجل المشاركة وأيضاً المنافسة بكل قوة على لقب كأس أمم أوروبا في نسختها القادمة عام 2020 م، إلا أن الجماهير البرتغالية سوف تكون سعيدة أيضاً في حالة نجاح منتخب بلادها في التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في أول نسخة للمسابقة على مر التاريخ.

وكان المنتخب البرتغالي قد ودع مونديال روسيا على يد أوروجواي من دور الـ16.

أما على الجانب المقابل يبدو منتخب بولندا مستعداً بصورة كبيرة من أجل هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه منتخب البرتغال، وخاصة وأن المنتخب البولندي يرغب هو الآخر في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وبدوره لم يُقدم منتخب بولندا هو أيضاً ذلك المستوى المنتظر منه في النسخة الماضية في مسابقة كأس العالم والتي تم تنظيمها في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا، حيث تم إقصاء منتخب بولندا منذ الدور الأول أي دور المجموعات من عمر المونديال، علماً بأن المنتخب البولندي قد بدأ مشواره في مسابقة دوري الأمم الأوروبية بتعادل ثمين للغاية خارج أرضه من أمام مضيفه منتخب إيطاليا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة البرتغال وبولندا في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 2.