رونالدو "زير نساء".. 30 علاقة غرامية في حياة صاروخ ماديرا (شارابوفا وكاردشيان أشهرهم)

ارتبط البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، منذ بزوغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة بتعدد علاقاته النسائية، حيث اعتاد "الدون" خلال مسيرته الكروية منذ 2003 وحتي الآن، مرافقة الفتيات الجميلات سواء من المشاهير أو غيرهم والدخول معهم في علاقات غرامية قد تستمر شهورًا أو سنوات، حتي أنه ضرب رقم قياسي في عدد مواعيده الغرامية، فلا يستطيع "صاروخ ماديرا" البقاء فترة من الزمن دون وجود فتاة جميلة بجانبه.









وبعد القضية المُثارة حاليًا ضد "رونالدو" والتي أقامتها ضده معلمة أمريكية تدعي "كاثرين مايورجا"، تتهم خلالها النجم البرتغالي باغتصابها في حمام أحد الفنادق في "لاس فيجاس" في ساعات الصباح الأولى يوم 13 يونيو 2009..قررنا أن نفتح ملف "النساء في حياة الدون" ونستعرض أبرز العلاقات النسائية في حياة نجم ريال مدريد السابق في التقرير التالي:-









1- كارينا فيرو:

تعتبر البرتغالية كارينا فيرو أول امرأة ارتبطت بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في علاقة عاطفية أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد بزوغ نجمه في عالم كرة القدم عام 2002 واستمرت علاقاتهما عدة سنوات قبل أن ينفصلا.





2- جوردانا جارديل:

في عام 2003 وبعد انتقاله لصفوف فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي ارتبط "رونالدو" بعلاقة غرامية مع البرازيلية "جوردانا جارديل" وذلك بعدما تعرف عليها عبر شقيقها وزميله السابق في سبورتنج لشبونة البرازيلي ماريو جارديل.





3- مارينا رودريجيز:

ملكة جمال البرتغال عام 2004 مارينا رودريجيز كانت بطلة احدي المغامرات العاطفية للدون "رونالدو"





4- إيزابيل فيجيرا:

رصدت وسائل الإعلام في عام 2005 علاقة نسائية جديدة للبرتغالي كريستيانو رونالدو مع "ايزابيلا فيجيرا"، وهي ممثلة برتغالية وعارضة أزياء ومقدمة برامج تليفزيونية، وبعد انفصالهما تزوجت "فيجيرا" من اللاعب البرتغالي سيزار بيكسوتو وانجبت طفلًا يدعي "رودريجو" ثم انفصلت عن زوجها عام 2007.





5- ميرتشي روميرو:

من الجميلات في حياة الدون كريستيانو رونالدو، الحسناء البرتغالية "ميرتشي روميرو" وهي عارضة أزياء ومقدمة برامج تليفزيونية كما شاركت في بعض الأفلام السينمائية، وارتبط بها من 2005 وحتي سبتمبر 2006، والأمر الأكثر إثارة في علاقاتهما أنها كانت اكبر منه بـ 9 سنوات.









6- سورايا شافيز:

بعد إنفصاله عن ميرتشي روميرو، ارتبط البرتغالي كريستيانو رونالدو بالممثلة وعارضة الأزياء البرتغالية "سورايا شافيز" واستمر معها حتي مارس 2006.





7- ديانا تشافيز:

هي عارضة أزياء وممثلة أمريكية، وارتبطت بالبرتغالي رونالدو فترة ليست طويلة قبل أن تنفصل عنه، وارتبطت فيما بعد مع اللاعب البرتغالي ميجيل فيلوسو ثم ارتبطت باللاعب سيزار بيكسوتو.





8- بيباشا باسو:

هي ممثلة وعارضة أزياء هندية من أصول بنغالية، دخلت في علاقة غرامية مع كريستيانو رونالدو عام 2007، ورصدت وسائل الإعلام صورًا تجمع بينهما في أكثر من مكان ومناسبة، قبل أن تنتهي هذه العلاقة.





9- جيما اتكينسون:

عندما نتحدث عن النساء في حياة "رونالدو" لم يكن أن نغفل الجميلة جيما اتكينسون ممثلة ومقدمة برامج إنجليزية وموديل ملابس داخلية، شهرتها جاءت بعد مشاركتها في مسلسل " HOLLYOAKS" الشهير، وارتبطت بـ"رونالدو" خلال تواجده مع مانشيستر يونايتد وبعد انفصالهما ارتبطت باللاعب الانجليزي السابق ماركوس بينت.





10- كارينا باتشي:

دخل رونالدو في علاقة عاطفية مع الممثلة البرازيلية ذات الأصول الإيطالية "كارينا باتشي" خلال عام 2009، ولكن لم تدم علاقتهما طويلًا.









11- لوشيانو أبرو:

من الجميلات في حياة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، المغنية والممثلة البرتغالية "لوشيانا أبرو" ولكن علاقتهما لم تستمر طويلًا، وانتهت ليبحث "الدون" عن حسناء أخري لمرافقتها.





12- ماريا شارابوفا:

نجمة التنس الروسية "ماريا شارابوفا" كانت ضمن قائمة الحسناوات في حياة "رونالدو" حيث ارتبط بها "الدون" خلال عام 2007 واستمر علاقاتهما فترة وجيزة.





13- نيريدا جالاردو:

كانت طالبة في التمريض وعارضة أزياء برتغالية ارتبط بها رونالدو عام 2008 ولم تستمر علاقتهما طويلًا، وأرسل لها رسالة قصيرة يبلغها بإنتهاء العلاقة.





14- ليتزيا فيليبي:

عقب انفصاله عن نيريدا جالاردو ارتبط "رونالدو"بنجمة التليفزيون الإيطالي ليتزيا فيليبي عام 2008، وهي كانت ممثلة وعارضة أزياء، واعترفت الحسناء الإيطالية بحبها لـ"الدون" خلال احدي الحوارات الصحفية ولكن علاقتهما لم تستمر طويلًا.





15- نيكي جازيان:

هي عارضة أزياء إيرانية تحمل الجنسية الأمريكية، ووكانت طالبة في كلية الحقوق ولاعبة كرة قدم ايضًا، اقام معها "رونالدو" علاقة غرامية في "بيفرلي هيلز" بالولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة اعلانية له، وانتهت علاقتهما سريعًا.









16- جيما ستوري:

فتاة ليل وممثلة أفلام اباحية ارتبطت مع رونالدو لفترة قصيرة عام 2007 وذكرت وسائل الاعلام وقتها أنه لم يكن يعلم مهنتها.





17- أليس جودوين:

دخلت عارضة الأزياء الإنجليزية في علاقة غرامية مع الدون كريستيانو رونالدو، ولكنها انتهت سريعًا.





18- باريس هيلتون:

المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون وصاحبة سلسلة فنادق "هيلتون" حول العالم، وكانت تقابلت مع "رونالدو" في أحد الملاهي الليلية وارتبطت معه بعلاقة غرامية عام 2009.





19- رافاييلا فيكو:

عارضة أزياء إيطالية ارتبطت بـ"رونالدو" في علاقة عاطفية ولم تستمر كثيرًا، بعدها ارتبطت مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، واعترفت في تصريح مثير أنه أفضل من رونالدو في غرفة النوم.





20- كيم كاردشيان:

نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كانت احدي بطلات علاقات رونالدو الغرامية وتناولت وسائل الاعلام عدة صور لهما سويًا عام 2010.









21- يموجين توماس:

كشفت وسائل الاعلام الإنجليزية عن وجود علاقة بين رونالدو و يموجين توماس ملكة جمال ويلز خلال زيارتها لإنجلترا عام 2008.





22- أوليفيا ساندريس:

فتاة جامعية إنجليزية اكدت تقارير صحفية أنها ارتبطت بالدون البرتغالي خلال عام 2009 وتم التقاط بعض الصور لهما في احد الملاهي الليلية.





23- تايسي كننجهام:

وهي ممثلة أفلام اباحية انجليزية تبلغ من العمر 30 عامًا ارتبطت بكريستيانو رونالدو لفترة قصيرة جدًا.





24- جابريلا اندرينجير:

عارضة الأزياء البرازيلية "اندرينجير" ارتبطت مع رونالدو لمدة اسبوع واحد اقامته معه في منزله.





25- ايرينا شايك:

عارضة أزياء روسية ارتبطت بالبرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2010 وتعتبر العلاقة الأطول للنجم البرتغالي حيث استمرت حتي عام 2015 قبل أن يتم الانفصال بينهما.









26- كلوي جرين:

بعد إنفصاله عن ايرينا شايك دخل رونالدو في عدة علاقات عاطفية قصيرة للبحث عن واحدة تملئ الفراغ التي تركته عارضة الأزياء الروسية، حيث ارتبط بسيدة أعمال انجليزية تدعي كلوي جرين وظهر معها في عدة أماكن قبل انفصالهما.





27- كريستينا بوتشينوا:

عارضة الأزياء المكسيكية كريستينا بوتشينوا، ولم تدم علاقتهما طويلا.





28- إيزا جونزاليس:

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو في علاقة غرامية سريعة مع المكسيكية ايزا جونزاليس وهي ممثلة وعارضة أزياء ولكن علاقتهما لم تستمر سوي أيام قليلة.





29- ديزيريه كورديرو:

ملكة جمال إسبانيا عام 2014 ارتبطت بـ"رونالدو" في عام 2016 واستمرت علاقاتهما عدة اشهر قبل أن ينفصل عنها بعدما اكتشف انها تريد استغلاله من اجل تحقيق مزيد من الشهرة والمال.





30- جورجينا رودريجيز:

بدأت علاقة رونالدو مع عارضة الأزياء الاسبانية جورجينا رودريجيز في نوفمبر 2016 ومستمرة حتي يومنا هذا، ونجحت "جورجينا" في انجاب طفلة من رونالدو تحمل اسم "ألانا مارتينا"، وذكرت تقارير صحفية أن الدون رونالدو ينتظر وصول طفلًا جديدًا من صديقته الحالية خلال الأسابيع القادمة.







