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عاجل - وثيقة تثبت تورط رونالدو في قضية اغتصاب الفتاة الأمريكية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:13 م
عاجل - وثيقة تثبت تورط رونالدو في قضية اغتصاب الفتاة الأمريكية
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منى العوضي
 

نشرت صحيفة "الماركا" الإسبانية وثيقة تثبت تورط البرتغالي كريستيانو رونالدو في جريمة اغتصاب عارضة الأزياء كاثرين مايورجا والتي أثارت جدلًا واسعًا بعد اتهام الدون عبر مجلة دير شبيجل الالمانية.

وتحدثت مايورجا مع مجلة "دير شبيجل" واتهمت رونالدو باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيجاس الأميركية عام 2009، ورفعت مايورجا دعوى أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية.

وأكد محامي "مايورجا" إنها ستحاول إسقاط إتفاقية زعمت إنها أبرمتها مع البرتغالي رونالدو ليدفع 325 ألف دولار لها.

وقامت "الماركا" بنشر وثيقة نقلًا عن المجلة الألمانية، وقع عليها رونالدو لشراء صمت مايورجا في مقابل الحصول على مبلغ مالي قيمته 325 ألف يورو، وتم التوقيع عليها من الطرفين.

 
عاجل - وثيقة تثبت تورط رونالدو في قضية اغتصاب الفتاة الأمريكية
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