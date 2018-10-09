أطعمة سحرية تساعد في محاربة مرض التهاب المفاصل

يعد مرض التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة وهو التهاب او اضطراب يصيب مفاصل جسم الانسان، مثل مفاصلِ اليد والرجل وجزء من العمود الفقري والركبتين.





ويمكن أن يصاب الانسان بالتهاب المفاصل في أي مرحلة عمرية، لكنه شائع بشكل اكبر عند كبار السن. وقد صنف الأطباء التهاب المفاصل ضمن الأمراضِ المزمنة نظرا لصعوبة علاجِه.





هناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، كما تجدر الإشارة الى ان هذا الالتهاب قد يصيب مفصلا واحدا في الجسم او اكثر. واضافة الى العلاجات والادوية التي يصفها الطبيب المختص للتخفيف من اعراض التهاب المفاصل وعلاجه، يمكن التركيز على بعض اصناف الطعام التي تساعد في محاربة هذا المرض.





تعرفنا الدكتورة غيتا حارفي، اخصائية امراض الروماتيزم من مركز هميرة بادشاه الطبي، على احدث العلاجات والادوية لمرض التهاب المفاصل





أحدث العلاجات والأدوية لمرض التهاب المفاصل

تشير د. غيتا لوجود علاجات جديدة لمرض التهاب المفاصل تشمل الادوية البيولوجية، وهي عبارة عن حقن تحت الجلد أو جزيئات صغيرة تؤخذ عن طريق الفم. وفي الحالتين هي علاجات مبتكرة ذات كفاءة عالية وتثبت فعاليتها بشكل كبير.

أما بالنسبة لخشونة المفاصل، فتقول د. غيتا ان العلاج التجديدي مبشر للغاية وقد بدأ بالفعل العلاج ب الخلايا الجذعية في دولة الامارات. ومن الاشكال الشائعة للعلاج التجديدي، حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP، وهي عبارة عن حقن البلازما الخاصة بالمريض في المفصل المصاب.





تحتوي البلازما في الدم على بروتينات خاصة تساعد الدم على التجلط بالاضافة الى بروتينات تساعد على نمو والتئام الخلايا. ويتم إنتاج البلازما الغنية بالصفائح عن طريق عزل البلازما من الدم وتركيزها. ويمكن أن يتم الحقن تحت توجيه اشعة الموجات الصوتية للحصول على نتائج أفضل.





أطعمة لمحاربة مرض التهاب المفاصل

بحسب د. غيتا، بالرغم من ان التهاب المفاصل يمكن علاجه بالادوية وتعديل نمط الحياة وممارسة الرياضة، إلا أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنها المساعدة في تقليل الإلتهاب وتخفيف الألم. وقد أظهر أحد الإستطلاعات أن 25٪ من المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أفادوا بأن نظامهم الغذائي قد ساهم بشكل كبير في تقليل شدة الأعراض.





ومن هذه الاطعمة:





- الاسماك الزيتية:

كالسلمون والماكريل والسردين كونها غنية بالاحماض الدهنية اوميغا 3 وفيتامين د، ولها تاثير قوي مضاد للالتهاب، وهي تقلل من شدة آلام المفاصل وتيبس الصباح والحاجة لاستخدام مسكنات الالم.





- الكركم:

يحتوي على مادة كيميائية تسمى الكركمين، ويؤكد العلماء ان لها خصائص مضادة للالتهاب.





- الثوم:

تبين أن الثوم له تأثير مضاد للاتهاب يمكنه تقليل اعراض التهاب المفاصل. وتشير الابحاث أيضاً أن الثوم قد يعزز وظيفة بعض الخلايا المناعية للمساعدة في تقوية جهاز المناعة.





- الزنجبيل:

يمنع انتاج المواد المسببة للالتهاب ويحد من اعراض التهاب المفاصل.





- البروكولي:

من اكثر الأطعمة الصحية ويحتوي على مركب "سلفورافين" الذي يشفي من الالتهاب وفقا للدراسات.





- الجوز:

غني بالعناصر الغذائية والتحماض الدهنية أوميغا 3 ويلعب دورا بارزا في تقليل الالتهاب.





- التوت:

تناول حصتين من التوت اسبوعيا يقلل من مستوى الالتهاب في الدم بنسبة 14٪. والتوت غني بالمركبات النباتية "كيرستين" و"روتين" والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية.





- الخضروات الورقية:

جميع الخضراوات الورقية تساعد في مكافحة الالتهاب خاصة أوراق السبانخ لاحتوائها على مضادات الأكسدة "كامبفيرول" التي تقلل من اثار الالتهاب.





- زيت الزيتون: