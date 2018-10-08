تويوتا سوبرا الجديدة كلياً ستظهر في معرض ديترويت

كشفت تويوتا عن أولى مفاجئاتها الخاصة بمعرض ديترويت 2019 الذي يقام في شهر يناير المقبل، والذي سيشهد الكشف عن المنتظرة سوبرا حسبما أعلن حساب تويوتا الرسمي في ألمانيا.





فرع تويوتا في المانيا كشف أيضا عن بعض التفاصيل الخاصة بالسيارة وهي أنها ستحمل محرك 6 سلندر سعة 3.0 لتر تيربو بقوة تتجاوز 300 حصان، وسيكون توزيع الوزن متساوي 50:50 في الطرفين الأمامي والخلفي وسيتم دعم السيارة بنظام تعليق متطور يتأقلم مع البيئة المحيطة، وبينما تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س سيكون خلال أقل من 5 ثواني.



