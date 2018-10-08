داليا مُبارك تختار هذا الاسم لمولودتها
الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:35 صالفجر الفنى
كشفت الفنانة داليا مبارك، من خلال حوار صحفي مع مذيع برنامج Trending على شاشة ال MCB4 عن اسم مولودتها القادمة التي ستحمله قريباً والذي فاجأ صبحي مذيع البرنامج.
وأشارت داليا، أن ابنتها ستحمل اسم "Lily Summer" ما يعني بالعربية "زنبق الصيف" وهو الذي أثار استغراب ودهشة متابعيها ومذيع البرنامج فور سماع الاسم.
حين استفسر "صبحي" عن سبب التسمية قالت أنها ستختار ليلي كجزء اول أما زوجها فاختار الاسم الثاني سامر وأن هذا الاسم يرتبط بجمال الصيف.