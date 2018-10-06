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نشرة أخبار منتصف الليل.. "السيسي" يوجه كلمة للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يوجه كلمة للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر
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دنيا عادل
 

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار الفيوم.. وتؤكد أن الحركة تعمل بصورة طبيعية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينفي تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا جديدًا، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

 

السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار الفيوم

أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم، عن تأخر قطار رقم ١٤٥ ركاب الفيوم – الواسطى؛ نتيجة سقوط عجلة البوجى للعربة الأولى، في أثناء عمل مناورة بحوش محطة الفيوم.

 

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينفي تبرع الكويت بإنشاء 50 معهدا أزهريا جديدا

قال  الشيخ علي خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن التصريحات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، عن الدكتور عبد الله المعتوق، رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، بشأن التبرع بإنشاء 50 معهدا أزهريا، تتعلق بمعاهد تم بناؤها وتسليمها للأزهر قديما في عهد فضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق.

 

"صحة الوادي الجديد" تكشف عدد المصابين في حريق "الراشدة"

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، عن إصابة 12 شخصًا باختناق جراء حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد.

 

"النمسا" تحظر الإخوان وحماس وحزب الله باعتبارهم مُنظمات مُتطرفة

قالت مواقع نمساوية يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع له، أن هُناك خطة لتوسيع كبير للحظر على استخدام الرموز المتطرفة، حيث يُجري الآن النظر في مشروع مُماثل لـ"قانون الرموز"، حيث سيتم حظر علامات أوشتاشا الفاشية أو الذئاب الرمادية.

 

كلمة من الرئيس السيسي للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر

يوجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، غداً السبت، كلمة إلى الشعب المصري؛ بمناسبة مرور 45 عاماً على حرب أكتوبر المجيدة.


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