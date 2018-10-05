"النمسا" تحظر الإخوان وحماس وحزب الله باعتبارهم مُنظمات مُتطرفة

قالت مواقع نمساوية (SN - wiener zeitung) يوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء أكد خلال اجتماع له، أن هُناك خطة لتوسيع كبير للحظر على استخدام الرموز المتطرفة، حيث يُجري الآن النظر في مشروع مُماثل لـ"قانون الرموز"، حيث سيتم حظر علامات أوشتاشا الفاشية أو الذئاب الرمادية.

ومنذ إقرار القانون في عام 2014 ، كانت قائمة المنظمات المحظورة محدودة للغاية، ففي الوقت الحالي لا يشمل القانون سوى رموز تنظيم داعش وتنظيم القاعدة والمنظمات التابعة له والمنظمات التي خلفته.

وأضافت الحكومة إلى أنه الآن ينبغي إدراج جميع المُنظمات التي "تنتمي إلى الإسلام السياسي وأيديولوجيات عنيفة أخرى وتناقض القيم الديمقراطية".

وأشار مجلس الوزراء إلى أن قائمة المحظورين يجب أن تشمل الإخوان المُسلمين والمُنظمات اليمينية مثلالذئاب الرمادية القومية المتطرفة، والانفصالي الماركسي حزب العمال الكردستاني، وحركة حماس الفلسطينية، بالإضافة للجزء العسكري لحزب الله وحركة أوستاشا الفاشية الكرواتية، كما تم حظر المجموعات الأخرى، المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية، حيث يجب أن يتم تعيين هذه التجمعات بموجب مرسوم من الحكومة الاتحادية.

واوضحت الحكومة النمساوية أن حظر استخدام الرموز لا يتم بأي حال من الأحوال ضد الرمزية الدينية، حيث يتعلق الأمر فقط برموز محددة تتناقض مع القيم الديمقراطية.

بعد قرار مجلس الوزراء اليوم، سيتم إرسال المشروع إلى مرحلة التقييم لمدة أربعة أسابيع، يبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 مارس 2019.

من جانبه قال المستشار الاتحادي سيباستيان كورتز، إن قرار الحكومة النمساوية هو إجراء ضد التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن قرار وجود مُنظمة اوستاشا الفاشية الكرواتية ضمن المحظورين التدبير ليس موجها ضد كرواتيا.