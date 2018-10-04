مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا بث مباشر اليوم الخميس 4-10-2018 الدوري الأوروبي
في
مباراة مرتقية يحل فريق أرسنال الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه المحترف المصري
محمد النني ضيفا ثقيلا على فريق كاراباخ من أذربيجان اليوم الخميس 4-10-2018، في
السابعة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة
الثانية من الدوري الأوروبي.
معلومات
عن المباراة:
وفي
المباراة الثانية سوف يواجه فريق أرسنال ضيفه فريق ليستر سيتي في بطولة الدوري
الإنجليزي الممتاز أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق أرسنال مضيفه فريق
سبورتينغ لشبونة البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي، أما المباراة الرابعة سوف
تجمع بين فريق أرسنال وبين مضيفه فريق كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي
الممتاز.
ويحتل
فريق أرسنال في الوقت الحالي المركز الخامس
في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقططة، بينما يتصدر فريق
كاراباخ دوري أذربيجان برصيد 16 نقطة.
التشكيل
المتوقع:
ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق أرسنال كالتالي:
موعد
المباراة والقنوات الناقلة: