ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا بث مباشر اليوم الخميس 4-10-2018 الدوري الأوروبي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا بث مباشر اليوم الخميس 4-10-2018 الدوري الأوروبي
طباعة
 

في مباراة مرتقية يحل فريق أرسنال الإنجليزي والذي يتواجد ضمن صفوفه المحترف المصري محمد النني ضيفا ثقيلا على فريق كاراباخ من أذربيجان اليوم الخميس 4-10-2018، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

  

معلومات عن المباراة:

 يعيش فريق أرسنال حالة من الاستقرار بعدما نجح في تحقيق الفوز في أخر 5 مباريات له، وينتظر المدفعجية أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق كاراباخ، حيث يواجه فريق أرسنال في المباراة الأولى مضيفه فريق فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق أرسنال ضيفه فريق ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق أرسنال مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق أرسنال وبين مضيفه فريق كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل فريق أرسنال في الوقت الحالي المركز الخامس  في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقططة، بينما يتصدر فريق كاراباخ دوري أذربيجان برصيد 16 نقطة.


التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق أرسنال كالتالي:

 لينو في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع هيكتور بيليرين وشكودران موستافي وروب هولدينغ و ناتشو مونريال وفي الوسط محمد النني  وأرون رامسي و مسعود أوزيل و جويل ايوبي وفي الهجوم بيير إيميريك أوباميانغ و ألكسندر لاكازيت.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 تنطلق مباراة أرسنال وكاراباخ اليوم الخميس 4-10-2018 في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة Bein Sports HD1 .

المزيد عن: مشاهدة مباراة أرسنال وكارباكا محمد النني كارباكا وأرسنال كارباكا شاهد مباراة أرسنال وكارباكا شاهد مباراة أرسنال بث مباشر مباراة أرسنال أرسنال وكارباكا الدوري الأوروبي أرسنال وكارباكا أرسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الأوروبي
كارباكا اغدام - إذربيجان
x
18:55
آرسنال - إنجلترا
ميلان - إيطاليا
x
18:55
أوليمبياكوس - اليونان
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
x
21:00
باوك سالونيكا - اليونان
تشيلسي - إنجلترا
x
21:00
مول فيدي - المجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/4/2018 2:11:54 AM