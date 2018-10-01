نشرة أخبار منتصف الليل.. اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس "السيسي" يوجه بتنظيم زيارات تفاعلية لكبار المسؤولين بالدولة إلى مختلف الجامعات، واكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان، وعدد آخر من الأخبار الهامة.





السيسي يوجه بتنظيم زيارات تفاعلية لكبار المسؤولين بالدولة إلى مختلف الجامعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو في أسوان

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصرية العاملة في مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، عن لوحتين مقبيتين من الأعلى ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.

"التعليم": تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى مليون جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المصريين أدركوا أهمية قضية التعليم، مؤكدًا أنهم يتقبلون النقد بكل ألوانه.





الصحة: انتهاء المرحلة الأول من مبادرة "100 مليون صحة" في نوفمبر المقبل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المرحلة الأول من مبادرة "100 مليون صحة" ستشمل 9 محافظات، وستبدأ غدًا وستنهي في شهر نوفمبر.





وزيرة التضامن: هناك 5 آلاف حضانة تم إنشائهم بدون ترخيص

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة مسئولة عن 14 ألف حضانة، وجميعهم يعملون بترخيص.





البورصة تخسر 107 مليارات جنيه في 3 أشهر

مُنيت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثالث من العام الحالي أول يوليو وحتى 30 سبتمبر، بخسائر بلغت نحو107 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 803.8 مليار جنيه مقارنة 910.8 مليار جنيه خلال الربع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 11.7%.