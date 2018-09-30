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وزير التعليم: تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى مليون جنيه

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:25 م
وزير التعليم: تكلفة إنشاء الفصل الواحد تصل إلى مليون جنيه
وزير التعليم
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المصريين أدركوا أهمية قضية التعليم، مؤكدًا أنهم يتقبلون النقد بكل ألوانه.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، إلى أن فلسفة التعليم في مصر تغيرت، موضحًا أنه لم يعد هناك حصة علوم، ودراسات، مضيفًا: "ضفرنا المناهج.. وقدمنا منهج مترابط".

وأضاف أن مشكلة التكدس في الفصول موجودة منذ زمن، لافتًا إلى أن متوسط كثافة الفصول 45 طالب، وما يزيد عن هذا العدد يكون في نقاط معينة، وأن تكلفة تجهيز الفصل من 500 ألف وحتى مليون جنيه حسب مستوى المدرسة.

وأكد أن حلول مشكلة التكدس بالطرق التقليدية مكلف جدًا، ولابد من حلول خارج الصندوق.
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