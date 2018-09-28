نشرة أخبار منتصف الليل.. "شكري" يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي بالأمم المتحدة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تمديد فعاليات معرض "أهلا مدارس"، ومغادرة الرئيس السيسي نيويورك.





غادر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، نيويورك عائداً إلى أرض الوطن، عقب انتهاء مشاركته في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقي عدد من رؤساء الدول، وألقى كلمة مصر بعدد من الفاعليات.





أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، تأجيل أعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 بمنطقة شارع الحرية.





وبناء على ذلك قررت الشركة عدم انقطاع المياه فى المناطق التى تم الإعلان عنها وهى: "المطرية وعين شمس الشرقية وألف مسكّن والنزهة الجديدة والشيرتون وجامع الفتح ومتفرعاته وميدان الحجاز ومتفرعاته".









واصل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر فعاليات معرض "أهلا مدارس" لبيع مستلزمات المدارس، فتح أبوابه للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.





ويشمل المعرض بيع المواد الغذائية إلى جانب الأدوات المدرسية بنسب خصم تبدأ من 25% حتى 50%.









جدير بالذكر أن إدارة المعرض أعلنت مد فترة المعرض ثلاثة أيام إضافية لينتهي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.









أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مباحثات ثنائية مع "جان إيف لودريان" وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.







