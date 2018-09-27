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تمديد فعاليات معرض "أهلا مدراس" لبيع الأدوات المدرسية حتى غدًا الجمعة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:06 م
تمديد فعاليات معرض أهلا مدراس لبيع الأدوات المدرسية حتى غدًا الجمعة
صورة أرشيفية
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الفجر
 
واصل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر فعاليات معرض "أهلا مدارس" لبيع مستلزمات المدارس، فتح أبوابه للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

ويشمل المعرض بيع المواد الغذائية إلى جانب الأدوات المدرسية بنسب خصم تبدأ من 25% حتى 50%.

جدير بالذكر أن إدارة المعرض أعلنت مد فترة المعرض ثلاثة أيام إضافية لينتهي يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر الجاري.

المزيد عن: مواد غذائية معرض مصر اهلا مدارس الجمعة ادوات مدرسية اخبار
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