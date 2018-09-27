تمديد فعاليات معرض "أهلا مدراس" لبيع الأدوات المدرسية حتى غدًا الجمعة

واصل مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر فعاليات معرض "أهلا مدارس" لبيع مستلزمات المدارس، فتح أبوابه للجمهور، لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.





ويشمل المعرض بيع المواد الغذائية إلى جانب الأدوات المدرسية بنسب خصم تبدأ من 25% حتى 50%.



