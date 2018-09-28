زي النهاردة بتاريخ 28 - 09 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 28 - 09 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 28 - 09 - 2018





* أحداث





* 48 ق.م. - اغتيال بومبيوس الكبير بعد هبوطه إلى مصر بأمر من بطليموس الثالث عشر.





* 1238 - توقيع معاهدة لتسليم مدينة بلنسية لمملكة أراجون المسيحية في الأندلس بعد حصار شديد للمدينة.





* 1542 - المستكشف البرتغالي جواو رودريغيز كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو، كاليفورنيا.





* 1538 - حدوث معركة بروزة بالقرب من ميناء بريفيزا غربي اليونان، وانتصر فيها الأسطول العثماني على تحالف الرابطة المقدسة الصليبي الذي نظمه البابا بولس الثالث.





* 1567 - كوندي يغزو قلعة مونسو بري بالقرب من مو من أجل إلقاء القبض على شخص تشارلز التاسع ملك فرنسا، في إطار مفاجأة مو.





* 1939 – بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.





* 1950 - انضمام إندونيسيا للأمم المتحدة.





* 1960 - انضمام كلًا من مالي والسنغال للأمم المتحدة.





* 1961 - سوريا تعلن انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة إثر انقلاب عسكري قاده عبد الكريم النحلاوي.





* 1970 - محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وذلك كونه يتولى منصب نائب الرئيس.





* 1995 - توقيع «اتفاقية طابا» في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وذلك ضمن اتفاق إعلان المبادئ.





* 1999 - انتهاء غزو داغستان بنصر روسي.





* 2000 - بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون لحرم المسجد الأقصى.





* 2010 - الحكم بالسجن 15 عاما على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لتورطه في التحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 بعد أن حكم عليه بالإعدام.





* 2015 - ظاهرة خسوف القمر الدامي تُشاهَد في أغلب أقطار أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا.





* 2017 - المحكمة العسكريَّة اللُبنانيَّة تُصدر حُكمًا بالإعدام على الشيخ أحمد الأسير الحسيني، الذي اشتهر بنشاطاته المناوئة لحزب الله سنتيّ 2012 و2013، بعد إدانته بِقضيَّة المُواجهة العسكريَّة مع الجيش اللُبناني، وبسجن المطرب السابق فضل شاكر لمدة 15 سنة.









** مواليد





* 551 ق.م - كونفوشيوس، فيلسوف صيني.





* 1571 - كارافاجيو، رسام إيطالي.





* 1841 - جورج كليمانصو، رئيس وزراء فرنسي.





* 1852 - هنري مواسان، صيدلي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1906.





* 1867 - هيرانوما كيتشيرو، رئيس وزراء ياباني.





* 1898 - كارل كلاوبيرغ، طبيب نازي اتسم ببشاعة تجاربه في معسكرات الاعتقال النازية.





* 1934 - بريجيت باردو، ممثلة فرنسية.





* 1935 - صالح الفوزان، رجل دين سعودي.





* 1936 - نبيل المالح، مخرج ومنتج سينمائي سوري.





* 1938 - بن إي كينغ، مغني أمريكي.





* 1945 - فوساكو شيغينوبو زعيمة الجيش الأحمر الياباني.





* 1947 - شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش.





* 1955 - شادية عبد الحميد، ممثلة مصرية.





* 1963 - علاء ولي الدين، ممثل مصري.





* 1964 - خالد يوسف، مخرج مصري.

* 1965 - عبد الله العامر، ممثل ومنتج ومؤلف سعودي.





* 1970 - سعيد شيبة، لاعب كرة قدم مغربي.





* 1975 - محمد شلية الجهني، لاعب كرة قدم سعودي.





* 1976 - حبيبة، ممثلة مصرية.





* 1976 - علي عبد الرضا، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1978 - اوزغو نامال، ممثلة تركية.





* 1982 - نواف المطيري، لاعب كرة قدم كويتي.





* 1982 - رانبير كابور، ممثل هندي.





* 1982 - أليكساندر أنيوكوف، لاعب كرة قدم روسي.





* 1983 - هادي الشيباني، مقدم برامج يوتيوب سعودي.





* 1986 - أندريس غواردادو، لاعب كرة قدم مكسيكي.





* 1987 - هيلاري داف، ممثلة ومغنية أمريكية.





* 1988 - مارين سيليتش، لاعب كرة مضرب كرواتي.





* 1989 - مارك راندال، لاعب كرة قدم إنجليزي.









** وفيات





* 1895 - لوي باستير، عالم أحياء دقيقة وكيمياء وفيزياء فرنسي.





* 1921 ـ أوسكار بانيتسا، أديب وكاتب ساخر وناشر ألماني.





* 1927 - فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924.





* 1936 - حسين عبد المجيد والد صدام.





* 1970 - جمال عبد الناصر، رئيس مصر.





* 1978 - البابا يوحنا بولس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1989 - فرديناند ماركوس، رئيس الفلبين.





* 2012 - أحمد رمزي، ممثل مصري.





* 2016 - شمعون بيريز، رئيس إسرائيل الأسبق.









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي لداء الكلب.





* يوم المعلم في تايوان والفلبين.