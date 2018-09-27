تلبية منا لرغبات متابعي "الفجر الرياضي" وتغطية لأحداث البطولة العربية للاندية "زايد" نقدم لكم خدمة رابط Abu Dhabi Sport.. مواجهة نارية.. بث مباشر مباراة الأهلي والنجمة اللبناني - بطولة زايد| يلا شوت, أطلقت جماهير النجمة حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تُعد من أهم المنابر الإعلامية، فيسبوك وتويتر، عبر هاشتاج #مين_قال_ما_فينا_للأهلي.





ويسعد الفجر الرياضي من خلال إتاحة بث مباشر للمباريات المحلية والعالمية اليوم الخميس 27-9-2018 أن يقدم مشاهدة مباراة الأهلي والنجمة اللبناني اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال (كأس دوري أبطال العرب) سابقاً، بث مباشر مباراة الأهلي والنجمة اليوم الخميس 27-9-2018 في دوري أبطال العرب على أبوظبي الرياضية.





من المقرر أن تنقل قناة أبو ظبي الرياضية احداث اللقاء المرتقب بين الأهلي والنجمة اليوم في تمام الساعة الـ6:30 م بتوقيت القاهرة وبفارق ساعة إضافية بتوقيت بيروت، وكل من السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق وسوريا(الفجر الرياضي) والأردن وفلسطين ومعظم دول الخليج العربي عدا دولة الإمارات بفارق ساعتين إضافيتيين عن توقيت القاهرة المحلي.





ووصل مساء أمس تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى العاصمة اللبناني(الفجر الرياضي) في بيروت لحضور مباراة النجمة اللبناني و الأهلي المصري.





و الذي كان قد أعلن عن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، بسبب الهجوم الذي يتعرض له و خصوصاً من قبل جماهير الأهلي المصري.





وبدأت جماهير النجمة منذ يوم الثلاثاء الماضي بالتحضير للتيفو على مدرجات ملعب مدينة كنيل شمعون الرياضية، بالإضافة إلى توزيع 5000 علم يحمل شعار النجمة يوم المباراة.





من جهة ثانية، يستعد “التراس سوبرنوفا” (الفجر الرياضي) التابع لنادي النجمة تحضيراته كالعادة سراً تبعاً لقواعد الالتراس الأساسية.





فيما أعلن رئيس نادي النجمة أسعد السقال، عن السعر النهائي لتذاكر مباراة النجمة اللبناني و الأهلي المصري، وأن التذكرة الواحدة سوف تكون 5000 ليرة لبنانية فقط لا غير و التسعيرة نهائية.





وافق الإتحاد العربي لكرة القدم على تعديل توقيت المباراة المقررة يوم الخميس المقبل 29/09/2018، ليصبح التوقيت 7:30 بدلاً من 5 على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية





وتنتظر جماهير الأهلي المصري اليوم مباراة النجمة على احر من الجمر (الفجر الرياضي) والانتظار فيما سيقدمه فريقهم الأحمر من مستوى لتحقيق الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة العربية.





تجد الإشارة إلىجماهير النجمة اللبناني قد حاصرت بالأمس الفندق الذي يتواجد به الأهلبي المصري في بيروت، وقامو بترديد هتافات تعدت حدود الأدب ضد اللاعبين وجماهير النادي الاهلي.





ولمتابعة البث الحي لمباراة الأهلي والنجمة انتظرو البث المباشر أسفل الموضوع قبل توقيت المباراة بنصف ساعة، مع أطيب التمنيات بمشاهدة ممتعة.





ويستعد الأهلي المصري لخوض مباراة الإياب أمام النجمة اللبناني في الدور الـ32 من البطولة العربية، والتي تغير اسمها بقرار من تركي آل الشيخ إلى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب، هذا وسيلعب الأهلي والنجمة اللبناني الليلة على ملعب المدينة الرياضية، بتعليق علي سعيد الكعبي، (الفجر الرياضي) وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف، حيث ستكون المباراة سهلة من جانب الناديي الأهلي ويكفيه التعادل أو هدف وحيد للصعود للدور الـ16.









