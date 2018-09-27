حكاية 604 تأكيد على دور الدراما في تجديد الخطاب الديني





فى حكاية 604 من مسلسل نصيبى وقسمتى 2 جسدت الفنانة الرائعة حنان مطاوع دور هدى التى تمثل فكرة الصراع بين الخير والشر وفيه. قد يتمسك الإنسان بالقيم الروحية والخلقية، فيدرك ما هو أعلى وما هو أدنى، أو قد لا يميز بين الانفعال أو الانضباط، أوبين الصواب والخطأ، فيفقد الاتزان أو الانقسام عن الذات. وقد نجد بعضنا يقف وسطاً بين الخير والشر، فيلجأ الى النزوع نحو الوجدان هروباً من هذا الصراع كله.





وتؤدى هدى دور الإنسان الذى يفعل الشر وفجأة يلتمس نور الهدى فيتغلغل لقلبه ووجدانه فيفتح لها باب التوبة ولكن الشيطان الذى أدى دوره الرائع الفنان ايهاب فهمى يحاول بكل قوة أن يثنيها عن الاستمرار فى باب التوبة ويسلط عليها شياطين الانس والجن لدرجة محاولة قتلها ولكن مع قوة الإيمان وصدق التوبة تنتصر هدى لأنها تستمد قوتها من نور الهدى نور الله الذى لا يطفأ أبدا.





وتؤكد لنا الحكاية أيضا أنه مثلما طريق الشر مفروش باللذات فطريق التوبة مفروش بالألم والعذاب والأهوال ومع صبر الانسان وتحمله ينجح فى الاستمرار فى هذا الطريق.





وتجسد الحكاية أيضا التاكيد على فكرة التعايش مع كل الأديان وأن فعل الخير أو الشر لا يرتبط بدين أو عقيدة فالخير فطرة الله التى فطر الناس عليها ورغم كل الشرور الموجودة ستبقى الحياة مملوءة بالأحساس والمشاعر الخيرة والطيبة، لأن الحياة من حيث هي سعادة وشقاء، أمل وخيبة رجاء، ألم ولذة، حزن وبهجة، فهي كلها معانٍ تجعل الحياة جياشة بالحركة، متجددة بالتنوع، ومعها سيظل البشر مبدعين للغايات، ومشكلين للأهداف، وصانعين للحياة.





وأخيراً أجد أن هذه الحكاية تجسد دور الدراما فى تجديد الخطاب الدينى ومدى تأثير الكلمة الطيبة أو القبيحة على سلوك الإنسان فتجديد الخطاب الدينى ليس فقط فى الخطابة على المنابر بل فى التعليم وبرامج الإذاعة والتلفزيون والدراما أيضا.





وفى النهاية شكرا للمؤلف الرائع عمرو محمود ياسين على هذا الإبداع ولكل طاقم العمل.



