يلا شوت HD بث مباشر مباراة الاهلي ضد النجمه مشاهدة مباراة الاهلي والنجمة بث مباشر 27-9-2018 البطولة العربية للأندية

الأهلي في مواجهة النجمة اللبناني، لقاء عربي خالص ينتظره الملايين من الجماهير ضمن مباريات إياب دور الـ32 بالبطولة العربية، وذلك الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويمكن لجميع محبي الأهلي والنجمة متابعة اللقاء بث مباشر وحصري على موقع "الفجرالرياضي" بجودة HD.





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تعرف علي موعد مباراة الاهلي والنجمة اليوم

البطولة : البطولة العربية للاندية

القنوات الناقلة : ابو ظبي الرياضية 1

معلق المباراة : علي سعيد الكعبي

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر





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