بث مباشر – برشلونة وليجانيس - beIN SPORTS HD 3 مباشرة الآن

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موعد مشاهدة مباراة برشلونة برشلونة وليجانيس اون لاين اليوم 21:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساء بتوقيت مصر، 22:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة موعد مباراة برشلونة وجيرونا اليوم الاربعاء 26-9-2018 في الدوري الاسباني 2018 والقنوات الناقلة.

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وتقام مباراة برشلونة مع ليجانيس على ملعب الكامب نو، وذلك اليوم الاربعاء والموافق 26 سبتمبر في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة و9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم نقل مباراة برشلونة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني مباشرةً وحصرياً عبر قناة "بي إن سبورت HD 3" الرياضية المشفرة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 3 HD.

ويرغب نادي برشلونة، في الحفاظ علي لقب بطولة الدوري الإسباني للموسم الثاني علي التوالي، بعدما فاز به في الموسم الماضي، بينما يريد ليجانيس في تثبيت أقدامه ببطولة الليجا الإسبانية.

ويحتل نادي برشلونة المركز الاول برصيد 13 نقاط، بينما يحل ليجانيس في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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