طريقة عمل كفتة الدجاج

المقادير

- للصلصة:

الثوم : 3 فصوص (مهروس)

البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

معجون الطماطم : ملعقة كبيرة ونصف (ممزوج بماء ساخن)

- صدر الدجاج : 5 صدور (مطحون)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة فرماً ناعماً)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- بقدونس : نصف باقة (مفروم فرماً ناعماً)

- كزبرة خضراء : نصف باقة (مفرومة فرماً ناعماً)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- الشطة : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- البطاطس : 2 حبة (مقشّرة ومقطّعة إلى شرائح)

- طماطم : 4 حبات (حبات كاملة)





طريقة التحضير

1. ضعي الطماطم، البصل، الكزبرة والبقدونس في الخلاط الكهربائي لدقيقة واحدة.





2. اخلطي في وعاء كبير الدجاج المطحون مع خليط البصل ثمّ أضيفي البهارات المشكّلة، القرفة والشطة.





3. اخلطي المكونات من جديد حتى تتماسك جيداً.





4. شكلي الخليط إلى كرات متوسّطة الحجم.





5. إشوي كفتة الدجاج في مقلاة واسعة على النار مدهونة بالقليل من الزيت.





6. سخّني الزيت النباتي في قدر على النار ثم أضيفي البصل والثوم.





7. نكّهي بالملح، الفلفل والقرفة، أضيفي معجون الطماطم وقلّبي المكوّنات جيداً حتى تذبل.





8. أضيفي البطاطس، الطماطم الكاملة وكفتة الدجاج.





9. إطهي المكونات على نار هادئة لحوالي 25 دقيقة حتى تنضج.



