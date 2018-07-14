أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 14/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تنتظر دولة الإمارات في ليلة الـ27- 28 من يوليو الجاري، ظاهرة فلكية نادرة وهي أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، إذ سيغطي ظل الأرض القمر ليخلق ظلامًا تامًا لمدة ساعة و43 دقيقة.