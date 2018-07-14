أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 14/7/2018
السبت 14/يوليه/2018 - 01:16 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تنتظر دولة الإمارات في ليلة الـ27- 28 من يوليو الجاري، ظاهرة فلكية نادرة وهي أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، إذ سيغطي ظل الأرض القمر ليخلق ظلامًا تامًا لمدة ساعة و43 دقيقة.
الإمارات تنتظر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21
رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون "ماكرون" بالعيد الوطني الفرنسى
مواقيت الصلاة اليوم السبت 1472018 في الإمارات
الإمارات تنتظر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21
رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون "ماكرون" بالعيد الوطني الفرنسى
مواقيت الصلاة اليوم السبت 1472018 في الإمارات
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