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أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 14/7/2018

السبت 14/يوليه/2018 - 01:16 م
أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 14/7/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار الإماراتية اليوم السبت الموافق 14-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار الإمارات اليوم، حيث تنتظر دولة الإمارات في ليلة الـ27- 28 من يوليو الجاري، ظاهرة فلكية نادرة وهي أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، إذ سيغطي ظل الأرض القمر ليخلق ظلامًا تامًا لمدة ساعة و43 دقيقة.

الإمارات تنتظر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21

رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون "ماكرون" بالعيد الوطني الفرنسى

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1472018 في الإمارات
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