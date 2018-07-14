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الإمارات تنتظر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21

السبت 14/يوليه/2018 - 11:44 ص
الإمارات تنتظر أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21
الإمارات - أرشيفية
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وكالات
 

تنتظر دولة الإمارات في ليلة الـ27- 28 من يوليو الجاري، ظاهرة فلكية نادرة وهي أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين، إذ سيغطي ظل الأرض القمر ليخلق ظلاماً تاماً لمدة ساعة و43 دقيقة.

 

وأكد المركز المختص بالفلك في الشارقة "القبة السماوية" عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن "مرحلة الخسوف القمري الكلي ستكون بين الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 1:13 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات".

 

ونشر المركز صورة توضح الأماكن التي ستشهد الخسوف الكلي أو مراحل منه، فالمناطق المظللة باللون الأحمر الغامق سترى الخسوف الكلي أما الأقل تدرجاً فسترى مراحل من الخسوف الجزئي والمناطق الغير مظللة لن تشهد الظاهرة.

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