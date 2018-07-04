أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 4/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 4-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي فى خطتها إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.