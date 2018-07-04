أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 4/7/2018
الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:31 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 4-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي فى خطتها إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.
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"شعراوي": سيتم إقامة مشروعات تنموية بسيناء
وزير التنمية المحلية: نسعى لتنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية
زيارة محافظ أسوان السابعة لمصنع كيما 2 لتابعة معدلات التنفيذ والتسويق المبكر (فيديو وصور)
وزير الخارجية يحث نظيره الألماني على إلغاء التحذير بالطيران فوق سيناء
وزير التنمية المحلية: توفير 160 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة
"شعراوي": سيتم إقامة مشروعات تنموية بسيناء
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