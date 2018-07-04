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أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 4/7/2018

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 01:31 م
أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 4/7/2018
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 4-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي فى خطتها إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.

وزير التنمية المحلية: نسعى لتنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية

زيارة محافظ أسوان السابعة لمصنع كيما 2 لتابعة معدلات التنفيذ والتسويق المبكر (فيديو وصور)

وزير الخارجية يحث نظيره الألماني على إلغاء التحذير بالطيران فوق سيناء

وزير التنمية المحلية: توفير 160 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة المعيلة

"شعراوي": سيتم إقامة مشروعات تنموية بسيناء



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