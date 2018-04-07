وزير التنمية المحلية: نسعى لتنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي فى خطتها إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه ، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضاً فى خطتها رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لخدمة حوالى 5 مليون مواطن بالمحافظات وتشمل إنشاء 10 محطات معالجة صرف صحى متكاملة ، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف ، وتنفيذ عدد 10 محطات رفع ، بالإضافة إلى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية .



