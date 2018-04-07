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وزير التنمية المحلية: نسعى لتنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 11:59 ص
وزير التنمية المحلية: نسعى لتنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحي للأسر الأولى بالرعاية
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي فى خطتها إلى رفع كفاءة وجودة خدمات مياه الشرب لخدمة حوالى 7 مليون مواطن بالقرى المصرية من خلال إحلال وتجديد 145 كيلو متر شبكات مياه ، وإنشاء 20 محطة مياه نقية و40 خزان علوى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف أيضاً فى خطتها رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى لخدمة حوالى 5 مليون مواطن بالمحافظات وتشمل إنشاء 10 محطات معالجة صرف صحى متكاملة ، وتنفيذ 300 كيلو متر شبكات صرف ، وتنفيذ عدد 10 محطات رفع ، بالإضافة إلى تنفيذ 500 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية .

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