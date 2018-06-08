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مشاهدة مباراة كرواتيا والسنغال بث مباشر حصري على HRT SPORTS

الجمعة 08/يونيو/2018 - 05:27 ص
مشاهدة مباراة كرواتيا والسنغال بث مباشر حصري على HRT SPORTS
السنغال
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة كرواتيا والسنغال بدون تقطيع اليوم السنغال Vs كرواتيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  Bein HRT  SPORTS.

 

 

موعد مشاهدة مباراة كرواتيا والسنغال اليوم في تمام الـ 19:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 18:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة كرواتيا والسنغال بث مباشر اليوم 8-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة كرواتيا والسنغال يوتيوب من هنا..

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