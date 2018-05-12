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بث مباشر لقناة " السعودية الرياضية "

السبت 12/مايو/2018 - 05:47 ص
بث مباشر لقناة السعودية الرياضية
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تقدم "الفجر" لقرائها، بثًا مباشرًا لكافة التغطيات والفعاليات الرياضية التي تقوم بها قناة
" السعودية الرياضية " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

بث حي لقناة "  السعودية الرياضية " هي قناة قطرية رياضية تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع الرياضي لتلعب بذلك دورًا فعالًا وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة. 

والهدف المحوري للقناة هو تقريب المشاهدين من قلب الأحداث الرياضية ومشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى على الهواء مباشرة بشكل يتيح لهم الأستمتاع بكرة القدم والألعاب الأخري

السعودية الرياضية تردد: 12149أفقي معامل تصويب الخطا: 3/2 معدل الترميز: 27500

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