هشام سليم: "والدي قالي كرة القدم ضيعتني وكان نفسي أبقى مهندس"
الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:17 ص
مريم الشريف
قال الفنان هشام سليم، إن والده الراحل صالح سليم نجم نادي الأهلي، قاسى معه أثناء طفولته وكان يقوم بضربه، وشقيقة قائلًا لهما: "بضربكم لأن أبويا ما ضربنيش ولو كان ضربني كان يمكن بقيت أحسن من كده".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، قائلًا: "والدب كان نفسه يكون مهندس والشهادة كانت مهمه بالنسبة له، ودائما كان يقولي اللى ضيعني كرة القدم".
وتابع قائلًا: "أنا لم أكن محترف كرة قدم ولعبت فى طفولتي بالنادي الأهلي ولكني توقفت بسبب المدرسة".
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