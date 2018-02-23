هشام سليم: "والدي قالي كرة القدم ضيعتني وكان نفسي أبقى مهندس"





قال الفنان هشام سليم، إن والده الراحل صالح سليم نجم نادي الأهلي، قاسى معه أثناء طفولته وكان يقوم بضربه، وشقيقة قائلًا لهما: "بضربكم لأن أبويا ما ضربنيش ولو كان ضربني كان يمكن بقيت أحسن من كده".





وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، قائلًا: "والدب كان نفسه يكون مهندس والشهادة كانت مهمه بالنسبة له، ودائما كان يقولي اللى ضيعني كرة القدم".وتابع قائلًا: "أنا لم أكن محترف كرة قدم ولعبت فى طفولتي بالنادي الأهلي ولكني توقفت بسبب المدرسة".