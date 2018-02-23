ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هشام سليم: "والدي قالي كرة القدم ضيعتني وكان نفسي أبقى مهندس"

الجمعة 23/فبراير/2018 - 03:17 ص
هشام سليم: والدي قالي كرة القدم ضيعتني وكان نفسي أبقى مهندس
طباعة
مريم الشريف
 

قال الفنان هشام سليم، إن والده الراحل صالح سليم نجم نادي الأهلي، قاسى معه أثناء طفولته وكان يقوم بضربه، وشقيقة قائلًا لهما: "بضربكم لأن أبويا ما ضربنيش ولو كان ضربني كان يمكن بقيت أحسن من كده".

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "مساء DMC" على قناة DMC، قائلًا: "والدب كان نفسه يكون مهندس والشهادة كانت مهمه بالنسبة له، ودائما كان يقولي اللى ضيعني كرة القدم".

وتابع قائلًا: "أنا لم أكن محترف كرة قدم ولعبت فى طفولتي بالنادي الأهلي ولكني توقفت بسبب المدرسة".

المزيد عن: هشام سليم نجوم الفن مشاهير مساء DMC مزيكا كرة القدم فن صالح سليم سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يحقق أعلى الإيرادات في بداية 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
بتروجت
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية 2018
الاتحاد
-
x
19:30
-
الشباب
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
إتحاد بلعباس
مولودية وهران
-
x
17:00
-
إتحاد الحراش
نادي بارادو
-
x
17:00
-
نصر حسين داي
النادي الرياضي القسنطينى
-
x
18:00
-
إتحاد بسكرة
دوري الخليج العربي الاماراتي
الجزيرة
-
x
15:35
-
حتا
النصر
-
x
15:35
-
الظفرة
الوحدة
-
x
18:15
-
شباب الأهلي دبي
دوري نجوم قطر
العربي
-
x
15:50
-
الخريطيات
أم صلال
-
x
18:00
-
السيلية
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
22:30
-
ديسبورتيفو أفيس
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
مونبلييه
الدوري الألماني
ماينز
-
x
21:30
-
فولفسبورج
الدوري الإسباني
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:30
-
إسبانيول
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/23/2018 5:10:20 AM