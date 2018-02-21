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موعد مباراة مصر المقاصة وجينيراسيون فوت اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:30 ص
موعد مباراة مصر المقاصة وجينيراسيون فوت اليوم الأربعاء 21-2-2018 بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
مصر المقاصة
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يلتقي نادي مصر المقاصة، مع منافسه فريق جينيراسيون فوت، اليوم الأربعاء 21-2-2018، في الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

يذكر أن نادي مصر المقاصة خسر في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 خارج ملعبه.


وتشهد المواجهة الظهور الأول للمدير الفني الجديد، طلعت يوسف، الذي تولى المهمة الفنية خلفا لعماد سليمان.

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