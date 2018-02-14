الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على يلا شوت

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معلومات عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان البطولة دوري ابطال أوروبا، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 1، الملعب سانتياجو بيرنابيو، المعلق رؤوف خليف.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر.

كورة لايف بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في دوري ابطال اوروبا.