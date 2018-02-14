مباشر ريال مدريد وباريس|كورة لايف|يلا شوت|كورة ستار|بين ماتش|كوره اون لاين
الأربعاء 14/فبراير/2018 - 10:54 م
الفجر الرياضي
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معلومات عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر، ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان، البطولة : دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : سانتياجو برنابيو "أرضية ريال مدريد"، المعلقين : رؤوف خليف + يوسف سيف .
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في تمام الـ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت تونس، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر، والـ 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اون لاين اليوم 14-02-2018 دوري أبطال أوروبا.
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