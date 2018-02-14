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مباشر ريال مدريد وباريس|كورة لايف|يلا شوت|كورة ستار|بين ماتش|كوره اون لاين

الأربعاء 14/فبراير/2018 - 10:54 م
مباشر ريال مدريد وباريس|كورة لايف|يلا شوت|كورة ستار|بين ماتش|كوره اون لاين
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان مباشر.

يلاشوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان yalla shoot بث مباشر ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان لايف اليوم 14-2-2018 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلومات عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر، ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان، البطولة : دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : سانتياجو برنابيو "أرضية ريال مدريد"، المعلقين : رؤوف خليف + يوسف سيف .

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم في تمام الـ 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت تونس، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر، والـ 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان اون لاين اليوم 14-02-2018 دوري أبطال أوروبا.

شاهد البث المباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان من هنا ..

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