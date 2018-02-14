مباشر ريال مدريد وباريس|كورة لايف|يلا شوت|كورة ستار|بين ماتش|كوره اون لاين

معلومات عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر، ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان، البطولة : دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : سانتياجو برنابيو "أرضية ريال مدريد"، المعلقين : رؤوف خليف + يوسف سيف .

معلومات عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر، ريال مدريد Vs باريس سان جيرمان، البطولة : دوري أبطال أوروبا، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1، الملعب : سانتياجو برنابيو "أرضية ريال مدريد"، المعلقين : رؤوف خليف + يوسف سيف .