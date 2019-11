سيلينا جوميز تبدأ الترويج لأغانيها الجديدة بعباءة مثيرة في أحدث ظهور لها

الجمعة 25-10-2019 07:56 ص

أحمد جمال أحمد

بدأت النجمة الشابة سيلينا جوميز الحملة الترويجية لأغانيها الجديدة التي طرحتها مؤخرا Lose You To Love Me وLook At Her Now، بحلولها ضيفة على إذاعة SMX ...