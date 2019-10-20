الطيران المدني: انضمام 11 مراقِبة جوية لإدارة حركة الطيران بالمملكة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أن 700 مراقب جوّي من بينهم 11 مراقبة جوّية سعودية، يديرون الحركة الجوية في المطارات السعودية. ...
"الأرصاد" تعلن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من الثلاثاء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا توقعت فيه أن تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى يوم السبت القادم. وقالت الهيئة ...
حمو بيكا لهاني شاكر: "انا مش معترف بالفن بتاعك" (فيديو)
شارك مغنى المهرجانات حمو بيكا، جمهوره بفيديو لايف، على حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تواجده في نقابه المهن الموسيقة. وظهر ...
"أرامكو": طرح نسبة الأسهم للاكتتاب العام يعتمد على وضع السوق
أكدت شركة أرامكو السعودية، أن طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على وضع السوق. وقالت "أرامكو"، لـ "فرانس برس" في رد مكتوب على سؤال ...
واشنطن ترحل مدانين سودانيين بعد قضاء 22 سنة في السجن
تم ترحيل مواطن سوداني أدين في عام 1996 مع تسعة آخرين كجزء من مؤامرة إرهابية واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة، من قبل سلطات إنفاذ قوانين الهجرة ...
"أرامكو" تعلن تخفيض أسعار البنزين للربع الرابع من عام 2019م
أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبر 2019م ستكون على النحو الآتي: ( بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95 ...
بأغلبية كاسحة.. عمومية "الرواد" ترفض الميزانية العامة للنادي (صور)
أعلنت اللجنة القضائية للإشراف على تصويت الجمعية العمومية العادية لنادي "الرواد" الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منذ قليل، برئاسة ...
ضبط (4027951) مخالفاً إثر حملة "وطن بلا مخالف"
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء،ـ وحتى نهاية يوم الخميس، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في ...
"الغذاء والدواء" تكشف تخفيض أسعار 277 دواءا
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، عن تخفيض الهيئة أسعار 277 دواء بقيمة 400 مليون ريال مع مراجعة أسعار 1500 دواء ...
أديل وكاميرون دياز منهم.. مشاهير يصلون لحضور زفاف جنيفر لورانس
يستعد عدد من المشاهير مثل، نيكول ريتشي، كاميرون دياز، جويل مادن وأديل، دون أن ننسى كريس جينر، للتجمع على جزيرة روز، رود ايلاند للاحتفال بحفل زفاف ...
سعر طن الاسمنت اليوم في مصر 19-10-2019.. استقرار مستمر في سوق مواد البناء
سعر طن الاسمنت اليوم في مصر سطرت حالة من الاستقرار على اسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم وخاصة سعر طن الاسمنت اليوم في مصر، تواصل ...
محمد هنيدي لأحمد مكي:"شد حيلك"
حرص الفنان محمد هنيدي على مساندة صديقه الفنان أحمد مكي في وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك". حيث نشر هنيدى صورة لأحمد مكى، وعلق ...
"الأرصاد" تحذر من الأمطار الرعدية على مكة وجازان
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين مبكرين على منطقتي مكة المكرمة وجازان. وأفاد التنبيه بأن حالة الطقس ستكون عبارة عن أمطار رعدية ...
مصر للعالم: ملتزمون بتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول النامية
أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الأهمية التى توليها مصر لدفع أوجه التعاون بين الدول النامية فى مختلف المجالات بما ...
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة
تستكمل مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة بمباراتين بعد أن أفتتحت الجولة يوم أمس الخميس بإقامة أربعة ...
٢٦ أكتوبر .."الرؤية الأدبية فى الكتابة الفرانكوفونية" بمكتبة القاهرة الكبرى
ضمن أجندة الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، بمناسبة عام "مصر - فرنسا" ومد جسور التواصل بين الدولتين، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع ...
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على المملكة.. غدا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، ...
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
مؤشر بورصة دبي يهبط 1.44% بمستهل جلسة الخميس
إستهلت بورصة دبي تعاملات اليوم الخميس ، علي هبوط حاد ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 1.44% خاسرا 39.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2785.89 ...
قطاع السياحة والفنادق يصعد ببورصة البحرين بالتعاملات الصباحية
إستهلت بورصة البحرين تعاملات اليوم ، الخميس علي إرتفاع، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالى،بنسبة 0.14% رابحا 2.10 نقطة ليصل إلى مستوى 1527.95 ...