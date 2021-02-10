فيفي عبده تبهر متابعيها بإطلالة صيفية صفراء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تألقت الفنانة فيفي عبده، في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده" بإطلالة صيفية باللون الأصفر أبهرت به متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده مشاركتها، في مسلسل "مملكة الغجر" مع عدد من الفنانين منهم حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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