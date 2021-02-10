جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
افتتحت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الجونة ضد المقاولون العرب، في أولى مباريات الجولة.

ويتقاسم يوسف أوباما لاعب الزمالك صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات الجولة الثالثة عشر:

1- يوسف أوباما "الزمالك" برصيد 6 أهداف
2- أحمد سمير "الجيش" برصيد 6 أهداف
3- رمضان صبحي "بيراميدز" برصيد 5 أهداف
4- حسام حسن "سموحة" برصيد 5 أهداف
5- جون إبوكا "إنبي" برصيد 5 أهداف
6- أشرف بن شرقي "الزمالك" برصيد 4 أهداف
7- محمود  كهربا "الأهلي" برصيد 4 أهداف
8- محمد شريف " الأهلي" برصيد 4 أهداف
9- مروان حمدي " مصر المقاصة" برصيد 4 أهداف
10- حسام حسن "سموحة" برصيد 4 أهداف
11- رزاق سيسيه "الاتحاد السكندري" برصيد 4 أهداف
12- عمرو جمال "طلائع الجيش" برصيد 4 أهداف
13- عمر كمال "المصري" برصيد 4 أهداف
14- شادي حسين "سيراميكا كليوباترا" برصيد 4 أهداف
15- أحمد رفعت "المصري" برصيد 4 أهداف

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