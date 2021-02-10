الأردن تنشر المواصفات القياسية لأجهزة اتصالات

نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، القواعد الفنية والمواصفات القياسية لأجهزة اتصالات وأجهزة اتصالات طرفية في مجـالات الطيـف الترددي والتوافـقية الكهرومغناطيسيــة والصحة والسلامة العامة والبيئة والحد من استخدام المواد الخطرة لما يزيد عن 140 فئة من الأجهزة.





ووفق بيان صحافي عن الهيئة اليوم الأربعاء، تتضمن المواصفات القياسية مواصفات للأجهزة التي تعمل على تقنيات (2G, 3G, 4G)، والأجهزة التي تعمل على تقنية WLAN، وتقنية RFID، و تقنية PSTN، والأجهزة ذات القدرة الإشعاعية المنخفضة وتقنيات أخرى.





وتتوزع الأجهزة التي تعمل على هذه التقنيات وغيرها على أجهزة هواتف خلوية، وأجهزة حاسوبية، ونقاط وصول لاسلكية، واكسسوارات سيارات، وأجهزة تحديد سرعة السيارات، وأجهزة تتبع، وهواتف أرضية سلكية ولاسلكية، وغيرها من الأجهزة. وتمثل هذه المواصفات القياسية المواصفات التي يجب أن تتطابق معها الأجهزة لأغراض إدخالها إلى المملكة.





وأشارت التعليمات المعدلة لشروط وإجراءات الحصول على الموافقات النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية وإدخالها إلى المملكة الصادرة بناء على قرار مجلس المفوضين في نهاية شهر كانون الثاني العام الماضي.





ودعا الشركات التي تريد الحصول على الموافقات النوعية تزويد الهيئة بتقارير الفحص الفنية الصادرة عن مختبرات فحص فنية، وتقارير تثبت مطابقة الأجهزة لقواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية.





ولفتت الهيئة إلى أن هذه المواصفات ستحدث أولا بأول وتغذيتها بالمواصفات والقواعد الفنية الجديدة.