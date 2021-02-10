إسعاد يونس تُحيّر متابعيها حول ضيف حلقتها الجديدة

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روّجت الفنانة إسعاد يونس لحلقاتها الجديدة بطريقتها الخاصة التي اعتاد عليها جمهورها، حول ظهورها مع أحد الفنانين دون الكشف عن هوية الضيف الذي تستضيفه في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة الـDMC.



ونشرت "يونس" صورة لها بجانب أحد الفنانين دون الكشف عن هويته وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلقت قائلة: "ضيف الحلقة اللي جاية… تفتكروا مين؟".



ووضعت إسعاد يونس جمهورها في حيرة حول التعرف على هوية الضيف.



وتوقع عدد من المتابعين شخصية الضيف، فجاءت بعض التعليقات ترجح أنه الفنان حمادة هلال، والبعض الآخر يرجح أنه المطرب محمد الشرنوبي، وبعضهم يقول إنه الفنان محمد رجب.



