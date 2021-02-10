ليفربول يخطط لبيع صلاح من أجل إنقاذ الموسم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حالة كبيرة من التخبط خلال الجولات الماضية من عبر الدوري الانجليزي بسبب تراجع مستوى بعض اللاعبين.

ويسعى كلوب أن يحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي إلى أنه قد لا ينال مراده خلال العام الجاري بسبب إبتعاد مانشستر سيتي في الصدارة وبفارق كبير.

ومن أجل إنقاذ الموسم يفكر مجلس إدارة الريدز في بيع الدولي المصري محمد صلاح من أجل توفير أكبر عدد من الأموال لجلب لاعبين مميزين في أكثر من مركز مثل خط الدفاع ووسط الملعب وهو ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم الأربعاء.

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ليفربول صلاح الدوري الانجليزي الممتاز

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