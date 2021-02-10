السفير الكازخي بالقاهرة: نسعي لرفع حصة كازاخستان في واردات مصر من القمح

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
قال خيرت شريف لاما سفير كازاخستان بالقاهرة ان بلاده تسعى الى رفع معدلات التبادل التجاري مع مصر لتبلغ مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال ختام فعاليات أعمال مجلس الأعمال المصري الكازاخستاني، أن مصر شريك استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا , مشيرا إلي أن بلاده تنظر لمصر ليس فقط كشريك و انما هي بوابة الدخول للسوق الافريقية .

وأشار إلى أن بلاده تسعى لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري في كافة المجالات وخاصة في المجال الزراعي والذى يشكل نحو مايقرب من 5% من الناتج المحلي الاجمالي في كازاخستان مشيرا الي أن الاراضي الزراعية تمثل نحو 30% من مساحة البلاد الاجمالية.

وأوضح أنه هناك سعى لرفع حصة كازاخستان في واردات مصر من القمح مشيرا إلى أن بلاده تنتج نحو 20 مليون طن قمح سنويا وتعد من الدول العشر الأولى المصدرة للقمح على مستوى العالم .

وأكد أن بلاده ترحب بكافة المستثمرين وتعمل على حل كافة المعوقات التى تواجههم حيث تحتل المرتبة  السادسة عشر  في مؤشر تسهيل ممارسة الأعمال.

وفي المجال السياحي أوضح لاما أن بلاده تحتل المرتبة الثالثة من حيث السياحة الوافدة لمصر بعد ألمانيا وأوكرانيا ووفقا للإحصاءات بلغ عدد السياح الكازاخيون لمصر نحو 120 ألف سائح قبل جائحة كورونا لافتا إلى أنه  بالرغم من تأثير الجائحة على النشاط السياحي في أغلب دول العالم إلا أن السياحة الكازاخية لمنطقتي شرم الشيخ والغردقة لم تتوقف.

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