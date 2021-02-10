بنك المشرق يتكبد خسائر فادحة خلال 2020

تحول بنك المشرق الأماراتي إلى الخسارة خلال 2020 بـ 1.3 مليار درهم مقابل أرباح بـ 2.1 مليار درهم في 2019.

وعزا بنك المشرق الخسائر إلى انخفاض الدخل التشغيلي وارتفاع رسوم المخاطر.

هذا وانخفضت إيرادات البنك بـ 14.1% على أساس سنوي خلال 2020 إلى 5.1 مليار درهم، وجاء هذا الانخفاض في الايرادات بسبب سعر الفائدة المنخفض، وتأثير جائحة كوفيد-19، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط.