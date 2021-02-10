موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر القنوات التالية:

قناة Arena Sport 1 HD Serbia، باللغة الصربية، Telecom 2A.

قناة Sport 1 Hungary، باللغة المجرية، Thor 2/3.

قناة Ziggo Sport Select HD، باللغة الهولندية، Astra 3.

قناة Arena Sport 3 HD Croatia، باللغة الكرواتية، Eutelsat W2.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كأس ملك أسبانيا برشلونة

أخبار تهمك

موسيماني يشعل غضب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الفيراري الذي لا يهدأ.. بيليات على رادار الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ضم الساحر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

منذ حوالي 10 ساعات

القبض على 5 متهمين في قتل صاحب سلسلة مطاعم الفقير بأكتوبر

منذ أقل من ساعتين

خاص - الأهلي يستقر على معاقبة "كهربا والشحات" بسبب تريكة

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للنجمة حلا شيحة بعد عقد قرانها على الداعية معز مسعود

منذ يومين

شاهد على هزيمة تاريخية للأحمر.. 8 معلومات لا تفوتك عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب الثلاثي الناري.. الأهلي يبحث عن برونزية العالم ضد بالميراس

منذ ساعة و 23 دقيقة

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات قوية.. ميدو ينتقد أبو تريكة بعد إيقاف الشحات وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الفيفا يحرم الشحات وكهربا من المشاركة مع الأهلي أمام بالميراس

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يثير القلق في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة «الأهلي والنجم الساحلي» في دوري أبطال إفريقيا.. مشاهدة مباراة الأهلي AHLY

عاجل.. قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ومازيمبي zamalek vs mazembe مجانا اليوم في «دوري ابطال افريقيا» caf champions le

17 قناة مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.. ومفأجاة في التشكيل

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek

«اونلاين» مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني Ahly.. تردد القنوات المفتوحة لمباراة الاهلي والهلال اليوم بث مباشر MATCH

LIVE قنوات مفتوحة مجانا تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم| مشاهدة نتيجة مباراة الأهلي Ahly plus

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:59 ص

موسيماني يثير القلق في الأهلي

رسالة نارية من ميدو إلى كهربا بعد إيقافه بسبب واقعة أبو تريكة

05:00 ص

تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار السجائر

08:19 ص

"10ساعات كاملة".. تعرف على تطورات الحالة الصحية لحورية فرغلي

09:16 م

خاص- الكشف عن حجم العقوبة الموقعة على ثنائي الأهلي

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قبل الشمول المالى عالم شهادات.. شهادات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: برلمان.. أم ساحة محكمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 28.. « التوأم» عندما اعتذر المخرج والمنتج والمرشحات للبطولة عن المسلسل