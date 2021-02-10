موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر القنوات التالية:





قناة Arena Sport 1 HD Serbia، باللغة الصربية، Telecom 2A.





قناة Sport 1 Hungary، باللغة المجرية، Thor 2/3.





قناة Ziggo Sport Select HD، باللغة الهولندية، Astra 3.





قناة Arena Sport 3 HD Croatia، باللغة الكرواتية، Eutelsat W2.