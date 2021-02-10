مصدر عسكري سوداني: مقتل ضابطين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:31 م
الجيش السوداني
الجيش السوداني
وكالات

أكد مصدر عسكري سوداني، اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أغلق السودان، جزءاً من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة، وفقًا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

 

واندلع قتال عنيف، في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، بعدما أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية.

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